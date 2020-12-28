На Украине оценили возможный годовой объём поставок газа из Польши
Киев, 2 сентября, 2019, 12:45 — ИА Регнум. Украина сможет получать до 1 млрд куб. метров газа из Польши, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, сообщило 2 сентября информационное агентство «Укринформ».
Для этого Украине и Польше нужно построить интерконнектор.
Он добавил, что вскоре планы выйдут на конкретное проектное решение.
Напомним, ранее Соединённые штаты Америки, Польша и Украина подписали меморандум о сотрудничестве в сфере поставок газа.
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Как сообщило «Польское радио», в будущем Украина сможет ежегодно получать до 6 млрд куб. метров газа с территории Польши.
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