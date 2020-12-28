Санкт-Петербург, 28 декабря, 2020, 14:29 — ИА Регнум. Администрация Санкт-Петербурга держит на контроле ситуацию с госпитализацией Алисы Фрейндлих. Об этом 28 декабря корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе городского комитета по культуре.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

86-летняя актриса находится в реанимации одного из федеральных стационаров Петербурга с коронавирусной инфекцией. По данным СМИ, у нее также диагностирована пневмония.

По словам собеседника агентства, комитет по культуре находится в тесном контакте с БДТ имени Товстоногова, где с 1983 года служит Алиса Фрейндлих.

«Комитет находится в постоянном взаимодействии с театром. Мы оказываем всю необходимую помощь, — отметил собеседник агентства. — Комитет просит всех поклонников Алисы Бруновны пожелать ей скорейшего выздоровления».

Напомним, народная артистка СССР Алиса Фрейндлих была госпитализирована 25 декабря в клиническую больницу № 122 им. Л. Г. Соколова ФМБА России с диагнозом «коронавирус».

В настоящий момент пациентка получает интенсивную терапию под постоянным наблюдением врачей, в связи с чем и находится в реанимационной палате. Состояние Алисы Фрейндлих врачи оценивают как стабильное.