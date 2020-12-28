Ново-Огарево, Московская область, 28 декабря, 2020, 14:20 — ИА Регнум. Большая часть предпринимателей по-прежнему с трудом преодолевают вызовы эпидемии коронавируса. Об этом 28 декабря заявил уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

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«Был один вопрос: действуют ли ограничения сегодня в вашем регионе? 52% ответили, что в регионе действуют те или иные официальные или неформальные, самой жизнью продиктованные ограничения. Поэтому, в общем, бизнесу живётся сегодня тоже непросто», — заявил Титов.

По его словам, у 19% респондентов снижение выручки превысило 80%, а 3% уже закрылись.

«76,9%, оценивают свои шансы на выживание 50 на 50, то есть очень неуверенно себя чувствуют. Стабильно действительно даже наращивали свои объёмы или стабильно работали всего, в общем, 13% компаний», — указал он.

При этом, по данным Титова, более 50% представителей бизнеса получили государственную поддержку в связи с эпидемией коронавируса.