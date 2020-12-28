Санкт-Петербург, 28 декабря, 2020, 14:17 — ИА Регнум. В Петербурге умер заместитель начальника секретариата администрации губернатора Александр Архангельский. Как сообщили в Смольном, он скончался скоропостижно на 62-м году жизни.

Дарья Драй ИА REGNUM Смольный

Пресс-секретарь губернатора Инна Карпушина не ответила на вопрос корреспондента ИА REGNUM о том, был ли Архангельский заражён коронавирусом, пояснив, что не считает, что подобная информация может быть публичной.

Александр Архангельский родился в 1959 году в Ленинграде, закончил Ленинградский механический институт и Ленинградский политологический институт.

С 2001 года он трудился в администрации губернатора Северной столицы.

Соболезнования в связи со смертью чиновника выразили губернатор Александр Беглов и члены правительства Санкт-Петербурга, заметив, что всю свою жизнь Александр Архангельский «посвятил родному городу», а многие вехи его биографии связаны с петербургской промышленностью и наукой.

«Его высокие деловые и личные качества были незаменимы в работе секретариата. Он работал до последнего дня. Коллеги высоко ценили профессионализм Александра Николаевича Архангельского, его глубокую порядочность, ответственность и исключительную компетентность. Светлая ему память», — говорится в сообщении Смольного.