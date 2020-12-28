Тирана, 28 декабря, 2020, 14:11 — ИА Регнум. Албанская компания Arrera Automobili планирует постройку двухдверного суперкара. Изображения будущей новинки размещены на официальной странице компании в Instagram.

Instagram Arrera Automobili Суперкар Illyrian Pure Sport

Директор компании Кендрим Таки назвал суперкар Illyrian Pure Sport. Авто будет иметь облегчённый кузов из карбона и среднемоторную компоновку.

В движение модель будет приводить 6,2-литровый мотор LT2 V8 с двумя турбинами. Производительность машины составит 850 «лошадей». В качестве трансмиссии у автомобиля будет восьмиступенчатый «робот». Привод должен быть 4×4.

Если проект удастся, то построенный в Албании суперкар будет набирать «сотню» всего за 2,7 секунды, а максимальная скорость составит 375 км/ч.

Когда автопроизводитель планирует начать сборку, не сообщается.

Ранее компания Lamborghini представила суперкар SC20, созданный на основе моделей: Diablo VT Roadster, Aventador J, Veneno Roadster и Concept S.

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