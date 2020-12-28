Красногорск, 28 декабря, 2020, 14:06 — ИА Регнум. Все предприниматели, которые надеялись на получение государственной поддержки в период эпидемии коронавируса, ею воспользовались. Об этом 28 декабря заявил уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Kremlin.ru Борис Титов

«Больше 50% из них получили поддержку, спасибо большое. Был целый ряд мер поддержки реализован», — заявил Титов.

«Всем, кто надеялся на эту поддержку, удалось её получить, в целом нам удалось сохранить экономическую стабильность в стране», — подчеркнул он.

В то же время общая ситуация в экономике остаётся тяжёлой, признал Титов.