Москва, 28 декабря, 2020, 14:06 — ИА Регнум. Прогнозы, согласно которым Китай станет крупнейшей экономикой мира и обгонит Америку, выглядят весьма реалистично. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 декабря заявил заведующий Лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Александр Абрамов, комментируя соответствующий прогноз британского Центра экономических и деловых исследований (CEBR).

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар. Юань

«Прогноз CEBR представляется весьма реалистичным. Он предполагает, что по критерию объема ВВП в долларовом выражении экономика Китая превысит США в 2028 году. Ускоренный рост экономики Китая по сравнению с США обусловлен более быстрым ростом численности рабочей силы и ускоренным ростом доходов на душу населения в Китае по причине низкой базы», — сказала Абрамов.

Что касается Японии, то, по мнению Абрамова, ее экономика, скорее всего, останется третьей в мире.

«По темпам роста Индия может стать конкурентом китайской экономике. Однако основная проблема Индии в том, что данный рост там пока не является устойчивым», — уточнил он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в ближайшие 10 лет в мировой экономике будет наблюдаться застой, и маловероятно, что какая-то из стран будет бурно расти.