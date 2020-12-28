Кострома, 28 декабря, 2020, 14:06 — ИА Регнум. В новогоднюю ночь в Костроме не будет работать общественный транспорт — об этом 28 декабря сообщает пресс-служба мэрии.

Наталья Диева ИА REGNUM

31 декабря 2020 года автобусы и троллейбусы в областном центре будут работать по расписанию буднего дня. Большая часть маршрутов заканчивает перевозки до 22.00.

При этом, муниципальные и частные перевозчики не собираются продлевать работу до 4 утра, как это было в прошлые годы.

Как отмечают в городской администрации, в этом году массовые мероприятия в регионе отменены — следовательно, доставлять людей в микрорайоны после праздничных концертов не потребуется.

1 января 2021 года общественный транспорт начнёт ходить с 6 утра, в остальные выходные дни (со 2 по 10 января включительно) автобусы и троллейбусы продолжат работу по расписанию выходного дня.