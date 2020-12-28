Томск, 28 декабря, 2020, 14:01 — ИА Регнум. На севере Томской области — в Тегульдетском районе — 27 декабря зафиксировали «морозный» рекорд.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мороз

По словам начальника отдела метеорологии томского гидрометцентра Светланы Рюхтиной, столбики термометров опустились до — 48,6 °С, передаёт tvtomsk.ru.

Рюхтина уточнила, что это самая низкая температура за 2020 год. А рекордом за всю историю наблюдения стали температура, зафиксированная в 1931 году в Томске — минус 55 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жителей Томской области предупредили о надвигающихся аномальных морозах.