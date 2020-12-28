Москва, 28 декабря, 2020, 13:58 — ИА Регнум. В настоящее время наблюдается рост цен на жилье. Одной из причин стало подорожание металлопродукции, в том числе арматуры. Соответственно, застройщики поднимают цены на жильё, тем самым делая его менее доступным для граждан, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк.

Виктор Васнецов. С квартиры на квартиру. 1876

«Проверкой обоснованности данных мер занимается Федеральная антимонопольная служба (ФАС) на основании жалобы застройщиков. Поскольку в результате повышения цен на арматуру и, как следствие на жилье, падают продажи недвижимости.

Для стабилизации цен, предлагается ввести экспортные пошлины сроком на шесть месяцев.

Возможно, рост цены на металлопродукцию связан с приближением окончания пандемии короновируса и увеличение спроса на данную продукцию как внутри страны, так и за рубежом.

Однако, на мой взгляд, если повышение действительно связано с данным основанием, то оно не оправдано, поскольку никто еще не принимал решений об окончании существующей ситуации в стране.

С другой стороны, доступность ипотеки, могла спровоцировать рост цен на арматуру. В любом случае, необоснованное повышение цен на жилье влечет нарушение прав на доступное жилье для граждан», — считает юрист.

Как сообщало ИА REGNUM, Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) предложила ввести пошлины на экспорт стальной продукции сроком на шесть месяцев для сдерживания цен на жильё.

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