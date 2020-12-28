Лагань, Калмыкия, 28 декабря, 2020, 13:55 — ИА Регнум. Появились фотоснимки с места взрыва бытового газа в жилом доме на улице Советской в Лагани (Республика Калмыкия). Сообщение о ЧП в экстренные службы поступило примерно в 7:00 мск 28 декабря, уточнили ИА REGNUM в администрации Лаганского района.

Администрация Лаганского РМО Взрыв газа прогремел утром 28 декабря

«По предварительным данным, в результате хлопка газо-воздушной смеси произошло обрушение стен и кровли в частном домовладении. Есть двое пострадавших — муж и жена. Супруги были сразу доставлены в районную больницу, состояние средней степени тяжести, получили поверхностные ожоги рук и лица. В 9:36 мск двумя каретами скорой помощи мужчину и женщину отправили в Астрахань в ожоговый центр», — уточнили власти.

ИА REGNUM сообщало, что прокуратура организовала проверку после взрыва в жилом доме в Лагани.