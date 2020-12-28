Калуга, 28 декабря, 2020, 14:13 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Владислав Шапша, председатель регионального Законодательного собрания Геннадий Новосельцев, члены областного правительства, главы администраций муниципальных районов и городских округов 28 декабря приняли участие в новогодней благотворительной акции «Ёлка желаний». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru Владислав Шапша снял с новогодней ёлки шар с желаем ребёнка.

Среди желаний, которые отправили на «Ёлку желаний» дети-инвалиды, дети из многодетных и малообеспеченных семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также воспитанники государственных образовательных учреждений, — посещение калужского областного драматического театра и Театр юного зрителя, зоопарка «Биосфера». Дети также мечтают получить в подарок сенсорный телефон, набор для кондитера, планшет, атрибутику футбольного клуба «Калуга», набор «Алмазная мозаика», куклу, коньки и велосипед.

Губернатору досталось желание ребёнка, который мечтает о беговой дорожке.

«Мечты должны сбываться, поэтому желание будет исполнено и «дорожка» приедет к ребенку», — сказал Владислав Шапша.