Уфа, 28 декабря, 2020, 15:36 — ИА Регнум. Депутаты госсобрания Башкирии уже приступили к разработке документов, направленных на повышение уровня здоровья жителей региона, качества медицинского обслуживания и продолжительности жизни. Об этом 28 декабря сообщил председатель государственного собрания региона Константин Толкачев.

Николай Терещенко. Товарищи, на зарядку! 1952

По его словам, депутаты поддержали объявление следующего года в Башкирии Годом здоровья и активного долголетия. Это важное и своевременное решение, ведь здоровье людей является главным вопросом, который напрямую связан с повышением качества и продолжительности жизни населения, со снижением смертности, отметил Толкачев.

Он также напомнил, что правовая база Башкирии содержит законы, касающиеся развития физической культуры и спорта, снижения аварийности на дорогах, повышения социальной защиты населения, поддержки производства экологически чистых продуктов питания, а также ограничений в сфере курения в общественных местах и оборота алкоголя.

Отмечается, что депутаты проведут мониторинг действующего законодательства в этих сферах, организуют в течение 2021 года круглые столы, межведомственные мероприятия по этой теме. Более конкретные меры по воплощению в жизнь положений Года здоровья и активного долголетия будут определяться после окончания новогодних каникул.