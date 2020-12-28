Краснодар, 28 декабря, 2020, 13:44 — ИА Регнум. Постановление об объявлении 31 декабря выходным днем на территории Краснодарского края подписал 28 декабря губернатор Вениамин Кондратьев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

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«Документ носит рекомендательный характер. Муниципалитеты и все работодатели, действующие на территории Краснодарского края, могут предоставить сотрудникам дополнительный выходной день», — уточнили в пресс-службе краевой администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин на заседании Госсовета рекомендовал властям всех регионов сделать последний день года выходным на местном уровне. Добавим, что до этого глава Кубани заявлял, что 31 декабря в регионе останется рабочим, хоть и сокращённым, днём. Краснодарский край оставался одним из немногих регионов России, не объявившим 31 декабря выходным.