Москва, 28 декабря, 2020, 13:39 — ИА Регнум. Встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым проведет 28 декабря президент России Владимир Путин. Об этом 28 декабря рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов

По словам пресс-секретаря, 28 декабря глава Российского государства будет работать в Кремле, где у него намечено несколько встреч.

«С докладом у него будет уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов», — уточнил он.

В то же время, Песков добавил, что российский лидер проводит регулярные встречи с бизнес-омбудсменом и напомнил, что аппарат последнего ведет анализ положения предпринимателей в России, включая представителей малого и среднего бизнеса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин проведёт перед Новым годом серию телефонных переговоров на международном уровне.