Путин 28 декабря проведет встречу с бизнес-омбудсменом Титовым — Песков
Москва, 28 декабря, 2020, 13:39 — ИА Регнум. Встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым проведет 28 декабря президент России Владимир Путин. Об этом 28 декабря рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам пресс-секретаря, 28 декабря глава Российского государства будет работать в Кремле, где у него намечено несколько встреч.
«С докладом у него будет уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов», — уточнил он.
В то же время, Песков добавил, что российский лидер проводит регулярные встречи с бизнес-омбудсменом и напомнил, что аппарат последнего ведет анализ положения предпринимателей в России, включая представителей малого и среднего бизнеса.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин проведёт перед Новым годом серию телефонных переговоров на международном уровне.