Берлин, 28 декабря, 2020, 13:36 — ИА Регнум. В сети появились снимки испытаний BMW 4-Series Gran Coupe нового поколения. Изображения нового авто размещены на сайте Carscoops.

Carscoops BMW 4-Series Gran Coupe нового поколения

Внешне тестовая машина похожа на модели 430i и M440i. Несмотря на камуфляжную плёнку на кузове можно заметить, что новое авто получило более агрессивный дизайн.

Новый Gran Coupe имеет черты спорткара, но при этом практичен в эксплуатации. Модель получила покатую крышу, как у купе с четырёхдверной компоновкой, трапециевидные наконечники патрубков выхлопной системы, а также стильную фирменную радиаторную решётку. Головная оптика стала уже, а бамперы остались прежними.

В движение модель приводит мотор мощностью 255 «лошадей». Также покупателям будет предложена модель с 382-сильным двигателем.

В продаже новая модель появится не раньше весны 2021 года.

Ранее гендиректор BMW Оливер Ципсе заявил, что к 2023 году немецкий автопроизводитель планирует увеличить долю выпуска электромобилей до 20%.

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