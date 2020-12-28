Москва, 28 декабря, 2020, 13:22 — ИА Регнум. Глав региональных органов управления образования просят сделать последние два дня декабря 2020 года нерабочими для учителей. С соответствующим заявлением выступил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Николай Богданов-Бельский. Сельская школа. 1890-е

«Я прошу найти возможность руководителям региональных органов управления образованием сделать 30 и 31 декабря нерабочими днями для педагогов, сохранив при этом все обязательства по оплате труда», — цитирует Кравцова телеграм-канал «Большая перемена РФ», принадлежащий пресс-службе Минпросвещения РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин рекомендовал регионам сделать 31 декабря 2020 года выходным днём.