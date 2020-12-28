Мурманск, 28 декабря, 2020, 13:20 — ИА Регнум. Противолодочный самолет морской авиации Ил-38 Северного флота направлен в район поисковой операции в Баренцевом море, где ищут пропавших рыбаков с судна «Онега». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Mil.ru Ил-38

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"На борту самолета находится спасательное оборудование, предназначенное для спасения терпящих бедствие на море», — отметили в пресс-службе.

Военный самолет выделен по запросу Архангельского морского спасательного центра, который поступил в региональный центр управления обороной РФ штаба Северного флота около 12 часов по московскому времени.

Как отмечают в оборонном ведомстве, в районе поисковой операции применение авиации осложняется коротким световым днем и неблагоприятными погодными условиями.