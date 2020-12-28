Москва, 28 декабря, 2020, 13:05 — ИА Регнум. В России нет непреодолимых препятствий для того, чтобы обеспечить население своевременными поставками вакцины. Об этом 28 декабря заявил генеральный директор биотехнологической компании BIOCAD Дмитрий Морозов на телеканале «Россия 24».

Вакцина «Спутник V»

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"Это расхожее заблуждение, что нельзя обеспечить вакцины в тех масштабах, которые необходимы для населения», — заявил Морозов.

По его словам, несмотря на различия в технологии производства двух компонентов вакцины от коронавируса «Спутник V», принципиальных проблем перед фармацевтической промышленностью не стоит.

«Они технологически разные — производство каждого из компонентов имеют отличия в технологии. Одна технология воспроизводится быстрее, другая имеет свои особенности, но это не является причиной для задержек поставок вакцины. Тем более, чтобы обеспечивать в полном объёме население страны», — указал он.

Напомним, что на производственной площадке BIOCAD в Санкт-Петербурге производится вакцина «Спутник V». Соглашение между фармацевтической компанией BIOCAD и ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи» Минздрава России о промышленном выпуске вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (или Спутник V) было заключено 21 сентября 2020 года.