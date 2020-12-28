Иркутск, 28 декабря, 2020, 13:02 — ИА Регнум. ГУ МЧС по Иркутской области обнародовало подробности спасения 25 животных, осуществлённого сегодня утром, 28 декабря, на территории питомника «К-9» в областной столице. Спасатели признают, что на момент прибытия первых подразделений горела кровля двухэтажного административного здания, в котором, по сообщению собственника, содержались собаки, хранились корма и были обустроены подсобные помещения.

МЧС 25 собак спасли иркутские пожарные при пожаре на территории питомника

«Существовала угроза распространения огня по всему зданию площадью 300 квадратных метров и на пристрой площадью 90 квадратных метров. Сложность тушения пожара заключалась в плотной застройке и в особенностях горючих материалов: деревянное фанерно-каркасное здание с наличием пустот в строительных конструкциях и горючего утеплителя. Быстрому распространению огня способствовало возгорание хранившихся внутри здания пиротехнических изделий», — отметили в МЧС.

Спасатели утверждают, что пострадавших нет, причина пожара и ущерб устанавливаются.