Москва, 28 декабря, 2020, 13:02 — ИА Регнум. До конца 2023 года продлили госпрограммы по льготному лизингу и автокредитам. Об этом 28 декабря сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

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«Правительство продлевает срок действия программ по льготному лизингу и автокредитам до конца 2023 года», — сказал он.

Мишустин напомнил, что программы распространяются «на семейные легковые автомобили, грузовики малой мощности и тягачи, произведённые или собранные в России».

По его словам, в бюджете на 2021 году средства, необходимые для компенсации выпадающих доходов банкам и лизинговым компания, предусмотрены. Их сумма превысила 12,5 млрд рублей.