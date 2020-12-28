Москва, 28 декабря, 2020, 12:58 — ИА Регнум. Валютная пара доллар/рубль на прошлой неделе вернулась ниже уровня 74. Росту рубля при низкой активности торгов, из-за отсутствия ключевых игроков, поспособствовал налоговый период, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«В целом главным фундаментальным фактором остается статистика заражения COVID-19. Стоит отметить, что заболеваемость продолжает расти.

Однако мировые финансовые рынки не обращают внимание на негативную статистику. Инвесторы на данный момент уверены в эффективности вакцин от коронавируса.

На этой неделе и в начале следующего года при отсутствии внешнеполитического риска рубль может продолжить укрепление против доллара.

Способствовать этому будет, дорожающая нефть, а также рост спроса на рисковые активы.

В свою очередь, до конца текущей недели пара доллар/рубль останется в диапазоне 73−76. По мере приближения к 31 декабря активность торгов продолжит падать», — считает эксперт.

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