Киев, 28 декабря, 2020, 12:55 — ИА Регнум. Глава исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили решил поучаствовать в дебатах, связанных с заявлением президента Зеленского о полной и всеобщей мобилизации населения страны в случае военного нападения России.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Свое мнение Саакашвили выразил через социальные сети вечером 27 декабря.

Экс-президент Грузии обрушился на тех, кто критически воспринял слова Зеленского, в частности на заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергея Кривоноса, который заявил, что мобилизационный резерв надо заранее воспитывать и учить, и это «не за год достигается».

Саакашвили считает, что Кривонос пытался доказать, что президент Украины Владимир Зеленский «полностью некомпетентен».

«Он — действующий заместитель председателя СНБО. Функция этого должностного лица — готовить президента к упомянутым ситуациям, давать ему различные альтернативные варианты, как на них реагировать, координировать действия министерства обороны и других силовых структур. Но никак не отпускать насмешки из прессы, пытаясь доказать, что Зеленский полностью некомпетентен… а вот он, генерал Кривонос, в отличие от президента, очень компетентный», — заявил Саакашвили. Он поинтересовался, подготовил ли сам Кривонос дельные предложения, как уберечь Украину от полномасштабного вторжения России, а также посоветовал Зеленскому уволить силовика.

ИА REGNUM напоминает, что в интервью изданию «Фокусу», опубликованном 25 декабря, Зеленский, отвечая на вопрос о возможности нападения РФ, заявил, что это «ужасная ситуация», которую он даже не хочет представлять.

«Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война. Мы никуда не пойдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы — и мужчины, и женщины», — сказал глава Украины.

Стоит отметить, что в целом военнослужащие и офицеры украинской армии также раскритиковали «мобилизационную» позицию Зеленского.