Санкт-Петербург, 28 декабря, 2020, 12:53 — ИА Регнум. Канун Нового года станет самым загруженным периодом в петербургском аэропорту «Пулково». В связи с этим на дорогах и в терминале ожидаются пробки, к тому же к обычным процедурам прохождения контроля в аэропорту добавилось измерение температуры.

Дарья Драй ИА REGNUM Аэропорт «Пулково»

Самым загруженным днем перед Новым годом станет среда, 30 декабря, уточняют аналитики Aviasales. В этом году они изменили методологию исследования и изучали исключительно внутренние рейсы, потому что на них приходится 95% всех бронирований.

На 30 декабря, по их подсчетам, приходится 32% всех бронирований с вылетом в период с 29 декабря по 1 января.

Наиболее популярными зимними направлениями у петербуржцев в 2020 году стали Москва, Сочи, Краснодар, Уфа и Калининград. Как правило, это поездки на десять дней — все зимние каникулы. Аналитики также утверждают, что за год средний чек на поездки в новогодние праздники снизился на 23%, составив 8719 рублей, а количество бронирований выросло почти на 16%.