Москва, 28 декабря, 2020, 12:46 — ИА Регнум. Доктор экономических наук Никита Кричевский в своём телеграм-канале иронично отозвался по поводу реакции металлургического рынка на обнародованное в СМИ предложение Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) ввести пошлины на экспорт стальной продукции сроком на шесть месяцев:

Иван Шилов ИА REGNUM Новостройки

«ФАС выступила с предложением ввести, по аналогии с аграрным сектором, регрессивную систему экспортных пошлин на всю металлопродукцию — от сырья до готовых товаров. Так, если экспортная пошлина на лом будет введена в размере 15% от стоимости, то стальная заготовка (сырье для производства арматуры) будет облагаться пошлиной 13%, а сама арматура — 12%. Металлургические лоббисты тут же назвали это предложение «странным». Типа, мы недовольны.

Ну ок, а какие варианты, кроме открытия рынка для украинских производителей? Нету, но не мешайте нам наживать сверхбабло? Хорошо, хорошо, извините, государство больше не будет».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с жалобами застройщиков жилья на рост цены арматуры Федеральная антимонопольная служба предложила на полгода ввести экспортные пошлины на стальную продукцию. По некоторым данным, за месяц с середины ноября цены на арматуру выросли на 50%, из-за этого повышается стоимость жилья.

В своем письме Минпромторгу РФ заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский предлагает ввести на всю продукцию регрессивную систему экспортных пошлин.

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