Душанбе, 28 декабря, 2020, 12:44 — ИА Регнум. Авиационные власти Таджикистана разрешили увеличить частоту рейсов в Стамбул и Дубай до четырех в неделю, сообщает 28 декабря агентство Asia-Plus со ссылкой на республиканский штаб по борьбе с коронавирусом.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Дубай. ОАЭ

Авиарейс Душанбе — Дубай будут обслуживать авиакомпании Fly Dubai и «Сомон Эйр». Рейс Душанбе — Стамбул будут выполнять компании Turkish Airlines и «Сомон Эйр» по два раза в неделю.

Ранее указанные авиарейсы выполнялись один раз в неделю. Авиационные власти Таджикистана также добиваются возобновления воздушного сообщения с Россией, КНР и Узбекистаном.