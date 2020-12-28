Степанакерт, 28 декабря, 2020, 12:41 — ИА Регнум. Министерство обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР) опровергло заявление азербайджанских военных о том, что армянская сторона якобы напала на позиции ВС Азербайджана. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба минобороны НКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия Нагорного Карабаха

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В сообщении заявляется, что Азербайджан «продолжает распространять дезинформацию о предполагаемом нападении «армянской вооруженной группировки» на подразделение азербайджанских ВС.

«Как мы уже объявили несколько часов назад, мы подтверждаем, что в течение всего вчерашнего дня (27 декабря — ред.), до этого момента, ни одно подразделение Армии обороны НКР, ни один военнослужащий не принимали участия в каких-либо операциях, не было зарегистрировано ни одного аварийного происшествия, ни одного выстрела с армянской стороны», — говорится в сообщении.

Также в нем отмечается, что заявление минобороны Азербайджана «нельзя назвать иначе как пропагандистской провокацией» и добавляется, что Армия обороны НКР строго соблюдает режим прекращения огня.

Как передавало ИА REGNUM, ранее минобороны Азербайджана сообщило о том, что на позиции азербайджанских военных в Нагорном Карабахе было произведено нападение армянской «вооруженной группировки».