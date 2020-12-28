Джакарта, 28 декабря, 2020, 12:38 — ИА Регнум. По оценкам Азиатского банка развития (АБР), мировой туристический сектор не сможет восстановиться в следующем году, учитывая, что многие путешественники воздерживаются от поездок, сообщает Antara.

Тирта Гангга – водный дворец на Бали, Индонезия

«Если мы говорим о туристическом секторе, кажется, что этот сектор все еще не сможет восстановиться в 2021 году», — заявил вице-президент АБР Бамбанг Сусантоно.

По его словам, сектор туризма не восстановится в будущем году потому, что более 50% тех, кто путешествует за границу, не поедут за рубеж в течение шести месяцев 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии за сутки подтвердили 5854 случая заражения коронавирусом.