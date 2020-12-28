Москва, 28 декабря, 2020, 12:37 — ИА Регнум. В России с начала 2020 года выявлено более трёх тысяч несуществующих предприятий и производственных площадок, на которых по документам осуществляется производство или хранение подконтрольной продукции. Об этом ИА REGNUM 28 декабря сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Цитата из к/ф «Золотой Теленок» реж Михаил Абрамович Швейцер. 1968. СССР Контора Остапа Бендера «Рога и копыта»

«По состоянию на 25 декабря с начала 2020 года Россельхознадзором выявлено 3 026 предприятий-фантомов, из них 1 492 несуществующих производственных предприятия и 1 534 компании, осуществляющие торговлю и хранение продукции», — уточнили в ведомстве.

Так, по данным федеральной службы, больше всего несуществующих площадок обнаружено в Москве, Московской и Тульской областям — 495. В Костромской и Ивановской областях выявлено 342 предприятия-фантома, в Рязанской и Тамбовской областях —202.

Только с начала декабря в России было выявлено 129 несуществующих предприятий.

В ведомстве пояснили, что обнаружить фиктивные производственные площадки позволил мониторинг ФГИС «Меркурий».