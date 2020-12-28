Ярославль, 28 декабря, 2020, 12:26 — ИА Регнум. Депутат муниципалитета Ярославля Наталия Бобрякова передала в приёмную губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова письмо с требованием отставки мэра Ярославля Владимира Волкова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала сама Бобрякова.

Наталия Бобрякова Сбор подписей в Ярославле

Письмо подписали 5350 человек. В нём три основных пункта. На первом месте — транспортная реформа в городе. Авторы обращения просят проводить реформу с обсуждением отмены каждого маршрута. Второе требование — возвращение прямых выборов мэра. И третьим пунктом идёт отставка действующего главы Ярославля Владимира Волкова.

«Подписи собирали волонтёры у торговых центров, около десяти человек. Многие распечатывали обращение и приносили уже заполненные подписные листы. Всего сбор занял примерно полторы недели. После Нового года ждём ответа губернатора. Хочу сказать спасибо всем активистам «Свободного Ярославля», которые собирали подписи», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципалитета Ярославля Наталия Бобрякова.

Идея коллективного письма родилась в группе «Свободный Ярославль» в социальной сети «Вконтакте». Активисты поддержали обращение депутата Бобряковой об отставке мэра, с которым она выступила на заседании муниципалитета. Представительный орган не стал рассматривать этот вопрос, так как для такой процедуры нужно не менее двух третей голосов депутатов или же инициатива губернатора области. После этого ярославцы и решили обратиться напрямую к главе региона.