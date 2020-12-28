Ярославцы собрали более пяти тысяч подписей за отставку мэра
Ярославль, 28 декабря, 2020, 12:26 — ИА Регнум. Депутат муниципалитета Ярославля Наталия Бобрякова передала в приёмную губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова письмо с требованием отставки мэра Ярославля Владимира Волкова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала сама Бобрякова.
Письмо подписали 5350 человек. В нём три основных пункта. На первом месте — транспортная реформа в городе. Авторы обращения просят проводить реформу с обсуждением отмены каждого маршрута. Второе требование — возвращение прямых выборов мэра. И третьим пунктом идёт отставка действующего главы Ярославля Владимира Волкова.
Идея коллективного письма родилась в группе «Свободный Ярославль» в социальной сети «Вконтакте». Активисты поддержали обращение депутата Бобряковой об отставке мэра, с которым она выступила на заседании муниципалитета. Представительный орган не стал рассматривать этот вопрос, так как для такой процедуры нужно не менее двух третей голосов депутатов или же инициатива губернатора области. После этого ярославцы и решили обратиться напрямую к главе региона.