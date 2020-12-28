Джакарта, 28 декабря, 2020, 11:59 — ИА Регнум. В Индонезии за сутки подтвердили 5854 случая заражения коронавирусом, сообщает Detik.

Sumbarprov.go.id Взятие анализа на коронавирус. Индонезия

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По состоянию на 28 декабря 2020 года в Индонезии выявлено 719 219 случаев заражения коронавирусом и 21 452 случая смерти.

Известно, что за сутки в стране подтвердили 215 случаев смерти.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство социальных дел Индонезии предоставит социальную помощь в размере 300 тысяч индонезийских рупий в 2021 году.

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