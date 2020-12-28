В Индонезии выявили свыше 719 тысяч носителей коронавируса
Джакарта, 28 декабря, 2020, 11:59 — ИА Регнум. В Индонезии за сутки подтвердили 5854 случая заражения коронавирусом, сообщает Detik.
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Взятие анализа на коронавирус. Индонезия
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По состоянию на 28 декабря 2020 года в Индонезии выявлено 719 219 случаев заражения коронавирусом и 21 452 случая смерти.
Известно, что за сутки в стране подтвердили 215 случаев смерти.
Как сообщало ИА REGNUM, министерство социальных дел Индонезии предоставит социальную помощь в размере 300 тысяч индонезийских рупий в 2021 году.
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