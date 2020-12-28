Минск, 28 декабря, 2020, 11:42 — ИА Регнум. Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев — ярчайший символ дипломатической зависимости и слабости России на постсоветском пространстве, отметил главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров в понедельник, 28 декабря, комментируя высказывания дипломата.

Дарья Драй ИА REGNUM Дмитрий Мезенцев

Как сообщалось ранее, в интервью местным СМИ Мезенцев заявил о существовании«глобального плана» по отрыву Белоруссии от России. Санкционная политика в отношении Минска — следствие намеренияустранить конкуренцию на региональных рынках, полагает посол.

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« Не только по сравнению с послом и спецпредставителем президента в Белоруссии Михаилом Бабичем, но и сам по себе посол Мезенцев является ярчайшим символом дипломатической зависимости и слабости России на постсоветском пространстве. Можно назвать буквально единицы послов России в постсоветских странах за последние 30 лет, которые действительно защищали интересы России, а не обслуживали интересы страны пребывания.

Так вот посол Мезенцев не только обслуживает интересы Лукашенко, но и в своих последних заявлениях особенно выступает в качестве рупора Лукашенко и служит его личным интересам в отношениях с Россией.