Калуга, 28 декабря, 2020, 12:47 — ИА Регнум. В Калужской области в 2021 году стоимость программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи по сравнению с 2020 годом увеличится на 429 млн рублей и достигнет почти 17,5 млрд рублей. Об этом 28 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания регионального правительства.

Регистратура поликлиники

Более 4 млрд рублей выделит областной бюджет, 13,4 млрд рублей — средства ОМС. Подушевой норматив на одного жителя составит 17 тысяч 544 рубля, что на 526 рублей выше, чем в 2020 году. В 2021 году изменится порядок оплаты профилактических медицинских осмотров. Они будут включены в размер подушевого норматива финансирования. Плата за них будет зависеть от эффективности работы медицинских организаций. Впервые определены объемы и стоимость тестирования на выявление новой коронавирусной инфекции в рамках программы ОМС. На 20% (420 рублей) увеличена стоимость одного койко-дня на оказание паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях. Льготные категории граждан обеспечат за счет областного бюджета бесплатными лекарственными препаратами на сумму 1 млрд 321 млн рублей, что на 96 млн рублей выше, чем в 2020 году. Перечень таких препаратов дополнят еще 146 видами лекарств.

По словам министра здравоохранения области Алана Цкаева, в 2021 году сроки ожидания КТ, МРТ, диагностических и инструментальных лабораторных исследований, а также госпитализаций по онкологическому профилю будут измеряться не в календарных, а в рабочих днях. Это позволит лучше планировать помощь населению с учетом выходных и праздничных дней.