Рыбинск, Ярославская область, 28 декабря, 2020, 11:38 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области на месте бывшего завода гидромеханизации будет создан частный индустриальный (промышленный) парк. Соглашение об этом подписано между департаментом инвестиций и промышленности Ярославской области и ООО «Технопарк-Арм», сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Промышленный парк

Объем вложений составит более 1 миллиарда рублей. В индустриальный парк планируется привлечь не менее 10 предприятий-резидентов, которые создадут более 300 рабочих мест.

Индустриальный парк появится на месте бывшего Завода гидромеханизации, который ранее выпускал земснаряды. Это предприятие вело свою историю со времён строительства Рыбинского гидроузла, но несколько лет назад прекратило существование из-за банкротства.