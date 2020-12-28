Ивановская область, 20 июля, 2009, 18:33 — ИА Регнум. Китайские инвесторы рассматривают возможность размещения в Ивановской области производства химволокна, передаёт корреспондент ИА REGNUM Новости. О своих намерениях руководство Китайской ассоциации химических волокон (СCFA) сообщило 20 июля на встрече с губернатором Ивановской области Михаилом Менем .

Инвестиционный проект предусматривает создание цепи производства по выпуску высокотехнологичного синтетического текстиля из химических волокон. Проект предполагает создание производственной линии по полимеризации полиэстера с годовым выпуском 600 тысяч тонн, запуск производства полиэстеровой филаментовой нити прямого прядения (200 тысяч тонн в год) и текстурированной пряжи DTY (100 тысяч тонн в год).

На совещании отмечалось, что общая стоимость проекта составляет 3,5 миллиарда евро. На первом этапе - производстве полиэстера - инвесторы готовы вложить 500 миллионов евро. Помимо Ивановской области бизнесмены рассматривают площадки под производство в Ленинградской и Тверской областях. Ивановские власти предложили китайским инвесторам шесть площадок для размещения производства.