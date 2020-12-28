Ярославль, 28 декабря, 2020, 11:14 — ИА Регнум. В Ярославской области число выявляемых случаев коронавирусной инфекции остается стабильным. За последние сутки подтверждено 193 новых случая. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Yarregion.ru Статистика

Стоит отметить, что такая статистика по новым подтверждённым случаям в Ярославской области держится весь декабрь — ежедневно фиксируется около 190 новых заражённых.

Почти не меняется и количество пациентов ковид-клиник — по последним данным, их 2118. Оперативный штаб сообщил и о трёх новых умерших, общее число погибших за время пандемии в регионе достигло 177 человек.

Власти просят ярославцев соблюдать все ограничения, направленные на предотвращение распространения коронавируса.