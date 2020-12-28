Калининград, 28 декабря, 2020, 11:07 — ИА Регнум. В арбитраж Калининградской области поступил многомиллионный иск к компании из группы Baltcoal — ООО «Балтийская угольная компания», которое занимается оптовой продажей угля, а также выступало исполнителем более 600 госконтрактов. Претензии пока не приняты к производству, передаёт ИА REGNUM.

Иск к угольной компании

Иск от московского АО «Русский уголь» подан 25 декабря 2020 года. Сумма требований составляет 47 622 784,29 рубля. Детали спора пока неизвестны.

На сайте компании-ответчика уточняется, что группа компаний Baltcoal работает с 1998 года. Её годовой оборот составляет 2,5 млрд рублей.

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик учреждена в декабре 1998 года. Её уставный капитал — более 222 тыс. рублей. Собственник и директор — Андрей Дровняшин, который также имеет иные активы в Калининградской и Саратовской областях.

По открытым данным, ООО «Балтийская угольная компания» было поставщиком в 615 государственных контрактах на общую сумму 2,1 млрд рублей.