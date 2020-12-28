Москва, 28 декабря, 2020, 11:06 — ИА Регнум. После ухода Владимира Путина с поста президента РФ занять эту должность может нынешний премьер-министр страны Михаил Мишустин. Такое предположение сделал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Иван Шилов ИА REGNUM Жириновский

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В эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» политик заявил, что шансы занять высший государственный пост страны есть у восьми-девяти человек из высшей политической элиты страны.

Так, в числе вероятных преемников Путина Жириновский назвал министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, главу СВР Сергея Нарышкина и председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина. Также в этот список вошли спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Кроме того, лидер ЛДПР уверен, что не стоит сбрасывать со счетов и экс-председателя российского правительства Дмитрия Медведева.

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Перечисляя кандидатов, Жириновский при этом заявил, что на самом деле преемником станет другой политик, явно намекая на свою кандидатуру.

Напомним, ранее председатель фракции ЛДПР в Госдуме РФ Владимир Жириновский пообещал пробыть на посту президента РФ четыре срока (до 2060 года) после ухода с этой должности действующего главы государства Владимира Путина. При этом политик добавил, что даже за один президентский срок готов сесть в инвалидную коляску как бывший американский президент Франклин Рузвельт, который пробыл на посту четыре срока.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря в ходе большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что ещё не принял решение о том, будет ли он участвовать в следующих выборах главы государства в 2024 году. Он пояснил, что решение принимает исходя из того, «пойдёт ли это на благо страны или нет».