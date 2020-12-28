Москва, 28 декабря, 2020, 10:59 — ИА Регнум. Экс-президент Молдавии Игорь Додон не исключил возможности того, что он займет пост премьер-министра страны после проведения досрочных выборов в молдавский парламент. Он заявил об этом 28 декабря в интервью ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

«После парламентских выборов я не исключаю и такой сценарий тоже», — заявил бывший молдавский лидер в ответ на соответствующий вопрос.

При этом он отметил, что существуют и другие сценарии развития ситуации в Молдавии, однако в любом случае молдавская Партия социалистов, лидером которой является Додон, будет активно принимать участие в политической жизни страны.

В то же время, как добавил бывший президент республики, возглавляемая им партия будет добиваться проведения досрочных выборов в парламент.

«Наша задача политическая — Партии социалистов, моей команды — это досрочные парламентские выборы. Делать какие-то коалиции в этом парламенте, в этом составе для того, чтобы добиться кресла премьера или чего-то другого, — нас это не интересует», — сказал Додон.

При этом он подчеркнул, что в случае проведения таких досрочных выборов, Партия социалистов Молдавии может создать единый блок с «потенциальными партнерами по левому флангу».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что ситуация, которая сложилась на сегодняшний день в Молдавии, является попыткой стран Запада «зажечь вокруг России еще один фитиль».