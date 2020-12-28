Барнаул, 28 декабря, 2020, 10:47 — ИА Регнум. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в ходе итоговой пресс-конференции обозначил рад ключевых тем, но ключевые незаданные вопросы остались. Такой вывод можно сделать из публикации канала «ПолитЦентр».

Kremlin.ru Виктор Томенко

Следите за развитием событий в трансляции: «Итоги 2020 года в России и мире: самое главное — трансляция»

"Коронавирус, ковид и врачи» — главные слова уходящего года, и с этим сложно не согласиться. Вакцинация идет, планы у губернатора на 2021 год амбициозные: привить треть населения края — 700 тысяч человек. Но на сегодняшний день вакцину «Спутник V» поставили только 600 человек, а в регион поступило более 3 тысяч доз… Вопрос «Как агитировать жителей «на прививку» собираетесь?» так и не был задан. Хотя, согласно последним опросам, более 40% населения страны не готовы вакцинироваться», — напоминают авторы канала.

Читайте также: Алтайский край рассчитывает получить 94 тысячи доз вакцин от COVID-19

В ходе пресс-конференции Виктор Томенко признался, что к достижениям можно отнести решения, которые принимали на интуиции, а впоследствии их правильность подтвердилась «практикой, жизнью, действиями других регионов или федеральных властей».

Вопрос, который так и не был задан, по мнению «ПолитЦентр», сформулирован так: «Виктор Петрович, а где была Ваша интуиция, когда Вы в середине сентября перевели край на третий этап снятия ограничений и в Барнауле прошли массовые гулянья, посвященные 290-летию города, а уже в конце сентября — начале октября и городская и краевая администрации, и тысячи жителей столкнулись с диагнозами «вирусная пневмония» и «коронавирус»?»

Читайте также: Для алтайского губернатора Томенко главным испытанием стала пандемия

Губернатор на пресс-конференции парировал вопрос журналиста: «Мне не очень нравится формулировка, что нас официально признали бедными. Кто это нас признал? Есть десять регионов, в которых уровень социально-экономического развития признали недостаточным». И далее добавил, что прирост средней зарплаты в крае — один из самых значительных по стране (это при том, что по уровню средней зарплаты Алтайский край находится ниже 80-го места среди регионов страны).

«Да и реальные доходы у нас падают не так сильно, как в других регионах, по словам главы региона. Вопрос, который не был задан: «Федеральная власть выделила нам пять млрд рублей на «борьбу с негативными моментами в нашей экономической и социальной жизни», не считаете ли Вы, что это, мягко говоря, «маловато» для того, чтобы решить проблемы региона, если только на обновление парка общественного транспорта, по Вашим оценкам, требуется 22 млрд?» — подчеркивают в «ПолитЦентр».

Читайте также: Алтайская промышленность демонстрирует рост в кризисный год

Все СМИ, освещая пресс-конференцию, писали про бороду Виктора Томенко, про 30-летнюю годовщину его супружеской жизни.

«А вместе с тем 21 декабря Томенко вошел в президиум Госсовета и будет курировать комиссию по направлению «сельское хозяйство». И логично было бы задать вопрос о планах работы в новой должности и о том, какие перспективы эта должность открывает в жизни Виктора Петровича», — заметили в «ПолитЦентре»

Читайте также: Кто стоит за строительством крупных спортивных комплексов на Алтае?

Как уже сообщало ИА REGNUM, бывший красноярский чиновник и топ-менеджер ОАО «ГМК «Норильский никель» летом 2018 г. был назначен врио губернатора Алтайского края после того, как этот пост добровольно покинул Александр Карлин. Выборы состоялись в сентябре 2018 года, за Томенко отдали голоса 53,6% избирателей. Губернаторский срок действующего главы Алтайского края заканчивается в 2023 году.

Читайте также: «Ежу понятно»: губернатор Алтайского края Виктор Томенко никуда не уйдёт