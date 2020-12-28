Европарламент намерен принять решение о сделке по Brexit в 2021 году
Брюссель, 28 декабря, 2020, 10:40 — ИА Регнум. Европейский парламент намерен подробно проанализировать торговую сделку после Brexit, заключённую между ЕС и Великобританией, прежде чем принять решение об одобрении соглашения в новом году. Об этом говорится в заявлении главы Европарламента Дэвида Сассоли, сообщает Reuters.
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По данным издания, обсуждение итогов переговоров лидерами политических групп в парламенте состоится утром 28 декабря.
На встречу были приглашены глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье.
Законодательное собрание возобновит заседания в январе 2021 года в формате комитетов и пленарного заседания, прежде чем вынести окончательный вердикт — одобрить соглашение или нет.
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Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что Лондон и Брюссель согласовали все условия торгового соглашения, прежде всего, вопросы рыболовства и правил конкуренции на едином рынке. По его словам, «прорыв» на многомесячных переговорах по торговле Британии и ЕС после Brexit случился 23 декабря.