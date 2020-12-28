Москва, 28 декабря, 2020, 10:32 — ИА Регнум. Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) в костюмах Дедов Морозов устроили праздник для находящихся на лечении в Морозовской клинической больнице детей. Об этом сообщается на сайте ВСКС.

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«В рамках акции «Новогодний десант» студенты-спасатели спустились с крыш с помощью альпинистского снаряжения и заглянули в каждое окно, чтобы помахать детям, поднять настроение и создать атмосферу чуда», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что на автовышках к ребятам поднялись девушки в костюмах Снегурочек из молодежного совета ЖКХ. Кроме того, во дворе больницы для детей устроили сказочное поздравление. Ребята могли смотреть за волшебными героями из окон больничных палат.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в рамках акции «Ёлка желаний» благотворительного проекта «Мечтай со мной» более 10 тысяч открыток уже разобрали исполнители в разных частях страны.

В рамках «Ёлки желаний» исполняются мечты ребят от 3 до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья или тех, чьи заболевания угрожают жизни, а также сирот и детей из малообеспеченных семей.

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