Ульяновск, 28 декабря, 2020, 10:31 — ИА Регнум. В Ульяновске возбуждено уголовное дело в отношении трёх мужчин, которых подозревают в мошенничестве при установке газового оборудования в многоквартирных домах. Один из подозреваемых — житель Омска, двое других мужчин задержаны в Уфе. Об этом сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

(сс) George Hodan Арест

Следствие полагает, что трое мужчин в январе 2020 года организовали преступную группу, которая действовала под видом сотрудников газовой службы. По версии управления, они угрожали потерпевшим штрафами, навязывая замену газового оборудования по завышенным ценам — от 1,5 тыс. до 10 тыс. рублей.

В ведомстве отмечают, что фигуранты уголовного дела не имели соответствующих разрешений на осуществление указанной выше деятельности, использовали поддельные удостоверения и специальную одежду работников газовой экстренной службы. В качестве жертв, по данным управления, преимущественно выбирались пенсионеры.

Один из подозреваемых — 31-летний житель Омска. Еще двое членов преступной группы были задержаны в городе Уфа. Подозреваемые арестованы.

Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество). Устанавливаются все обстоятельства происшествия, расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске одну из бывших предпринимательниц подозревают в совершении мошенничества с использованием ксерокопий паспортов бывших сотрудников: в полиции полагают, что она оформила на них займы. По данному факту проводится проверка.

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