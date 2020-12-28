Вашингтон, 28 декабря, 2020, 10:20 — ИА Регнум. Новому президенту США Джо Байдену необходимо продолжить некоторые направления внешней политики своего предшественника Дональда Трампа, которые сыграли положительную роль для достижения Вашингтоном своих целей, пишет президент консервативного аналитического центра Дунайский институт Джон О'Салливан в статье, вышедшей 26 декабря в The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Если страны в основном свободном мире не отреагируют тепло на то, что предлагает им Джо Байден во внешней политике США, они проявят большую неблагодарность, поскольку они на протяжении четырех последних лет жаловались, требуя прекращения непредсказуемых и грубых действий на международной арене со стороны нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа», — отметил О'Салливан.

По его словам, добиться прогресса в этом направлении Байдену не составит труда, поскольку он окружен людьми, прошедшими подготовку в лучших учебных заведениях страны и знают, как сделать так, чтобы процесс шел без сучка и задоринки. Кроме того, некоторые положения его манифеста, отражающие тезисы демократов и интересы поддерживающих их НПО — например, новые договоры о контроле над вооружениями, ужесточение глобальных правил борьбы с гендерным насилием, либерализация правил миграции для стран с большинством мусульманского населения — будут популярны среди заинтересованных стран, оттолкнув лишь республиканских избирателей и обеспечив главе государства благоприятные заголовки в The New York Times.

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Между Байденом и лидерами Европейского союза в Берлине, Париже и Брюсселе уже есть единство мнений относительно курса на «укрупнение Европы», что подразумевает такую интегрированную европейскую оборонную политику и автоматическое согласовывание амбициозных финансовых пакетов, призванных спасти ЕС как от коронавируса, так и от бесконечных кризисов евро. И, наконец, Байден выиграет уже потому, что он не Дональд Трамп.

«Он не похож на Трампа больше, чем любой другой демократ, за исключением, пожалуй, тех, кто, по-видимому, голосовал из своих могил в штате Милуоки. И это уже внешняя политика», — указал эксперт.

«В то же время Байден вступает в должность в тот момент, когда становится все более респектабельным указывать на то, что многие нововведения Трампа во внешней политике теперь выглядят необходимыми и разумными», — подчеркнул О'Салливан.

Так, благодаря тому, что Трамп «стачал» по столу, некоторые страны-члены НАТО в ЕС пересмотрели свою позицию относительно необходимость тратить больше на свою безопасность. Более того, до этого канцлер ФРГ Ангела Меркель, похоже, не знала об обязательствах солидарности в отношении России по вопросу «Северного потока — 2» или Китая по целому ряду тем, от Huawei до притеснения мусульман-уйгуров.

«По ряду вопросов — таким как переговоры об условиях торговли, отношения с Китаем, балансирование между Ираном и суннитскими арабскими государствами на Ближнем Востоке — Байдену следует рассмотреть возможность о проведении более предсказуемой версии внешней политики Трампа», — указывает эксперт, обращая внимание на то, что некоторые шаги в этом направлении уже делаются.

В целом, уверен О'Салливан, подход Байдена схож с политикой бывшего президента США Теодора Рузвельта, который призывал «держать в руках большую дубинку и говорить мягко», тогда как в отношении глобализма Байден обещает быть новым Франклином Рузвельтом.

В Азии, по-видимому, подобный подход означает то, что Вашингтон займет жесткую позицию по отношению к Коммунистической партии Китая, которая будет заключается в том, что если Пекин хочет восстановить экономическое партнерство, которое сыграло на руку больше Китаю, чем США, он должен будет пойти на уступки в области политики и прав человека. Если это предложение будет отклонено, акцент Байдена на демократии должен подтолкнуть не к проведению конференции демократий, а пойти на значительные расходы на проведение кампаний общественной дипломатии и информационного вещания США, которые смогут преодолеть существующие в КНР барьеры.

Для Европы нужен несколько иной подход. Ясно, что администрация Байдена и его вице-президента Каммалы Харрис займет одни позиции с еврократами в Брюсселе, левоцентристскими партиями в Европейском парламенте и правительствами в Париже, Берлине, Испании и Италии. Вероятнее всего, Вашингтон будет призывать к большей централизации власти в Брюсселе в качестве противовеса «национализму» и «популизму» и, в частности, будет оказывать давление на Будапешт и Варшаву, чтобы они уступили место «демократическому» обновлению, например, меры по расширению полномочий судов о законодательстве и гарантиях редакционной независимости государственных СМИ.

Совсем иной вопрос — насколько сильно Вашингтон будет настаивать на этих шагах. Учитывая то единообразие позиций средств массовой информации США и дружелюбие крупных технологических компаний к Байдену и враждебность к Трампу, которые они продемонстрировали во время предвыборной кампании, США не в том положении, чтобы призывать к плюрализму средств массовой информации в других странах. Еще один аргумент в пользу сдержанности заключается в том, что Европа стоит на пороге тщательно сбалансированной серии шагов в направлении политики «большей Европы», которую Госдепартамент Байдена захочет поддержать.

Отчасти этот баланс заключается в том, что Будапешт не будет препятствовать принятию финансовых пакетов (от которых выигрывает Венгрия, наряду со Средиземноморской Европой и остальной частью Центральной Европы), если он не будет подвергаться постоянным атакам на основании «верховенства закона». Этот пакет сформировала Германия, поэтому ей бы не хотелось, чтобы он провалился. Таким образом, новая команда Байдена будет руководствоваться ею. И это тоже, вероятно, призыв к осторожности.

Ни Меркель, ни Байден не захотят рисковать скандалом, внутренним или внешним, который нарушит нестабильную политическую ситуацию в Италии и даст Маттео Сальвини еще один шанс прийти к власти. Популистская Италия значительно усилит сопротивление любой новой оси Байдена-Брюсселя. Прежде всего, от прогрессивного стремления сделать Виктора Орбана козлом отпущения, возможно, придется отказаться, когда президент Эммануэль Макрон присоединился к большинству европейских государств, признав, что пять лет назад премьер-министр Венгрии дал верную оценку миграционному кризису.

Напомним, в конце 2016 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что страны Европы привлекает потоки мигрантов, которые могут разрушить существующий в регионе уклад, поэтому ей нужно защищаться.