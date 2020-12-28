Абуджа, 28 декабря, 2020, 10:24 — ИА Регнум. За последнюю неделю в Нигерии от COVID-19 скончались 20 врачей. Об этом сообщает The Nation со ссылкой на заявление председателя Медицинской ассоциации Нигерии в Абудже Клима Амоду.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В соответствии с заявлением председателя, врачи были инфицированы пациентами, которые не сообщили им о наличии у них заражения коронавирусом.

Пациенты, посещающие клиники и больницы, по его словам, должны ответственно относиться к своему состоянию, чтобы не подвергать риску жизни врачей и других медицинских работников.

«Работники сферы здравоохранения, мы потеряли довольно много коллег только за последнюю неделю. По всей стране за последнюю неделю погибли не менее 20 врачей», — сказал он.

«Мы также хотим воспользоваться этой возможностью, чтобы поговорить с нашими пациентами; когда вы приходите к нам в больницы, в поликлиники, пожалуйста, наденьте свою маску, скажите нам правду и не скрывайте никакой информации», — добавил он.

Доктор Амоду, ЛОР по профессии, рассказал: «я случайно узнал, что лечил пациентку с COVID-19, и она не сказала мне. Она знала. Я подвергся воздействию, заразился вирусом, появились симптомы, но по милости Божьей мои коллеги сплотились вокруг меня, и я выжил».

Он посоветовал правительству улучшить обеспечение средствами индивидуальной защиты (СИЗ) всех медицинских учреждений и призвал обеспечить больницы необходимыми лекарствами.

Амоду также предупредил, что вторая волна пандемии более разрушительна для Нигерии, чем первая, потому что многие нигерийцы вернулись к своему старому образу жизни.

«Они думали, что вирус прошел: пришел и уже ушел, и они ослабили свою бдительность», — добавил Амоду.