Калуга, 28 декабря, 2020, 10:19 — ИА Регнум. В Калуге инспекторы ДПС в ходе досмотра автомобиля, остановленного для проверки документов, обнаружили наркотики, сообщила 28 декабря корреспонденту ИА REGNUM сотрудник отдела ГИБДД УМВД России по Калуге Александра Мелик-Осипова.

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По её словам, за рулём автомобиля находился 34-летний мужчина, который при общении с сотрудниками полиции заметно нервничал. Кроме водителя в машине также находились двое мужчин, поведение насторожило полицейских. Было принято решение о досмотре водителя, пассажиров и автомобиля. У одного из пассажиров в кармане куртки был обнаружен пакет с веществом зеленого цвета. В салоне автомобиля, подлокотнике и бардачке также находились пакеты с похожим веществом. Обнаруженное было изъято и направлено на исследование. Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является наркотическим средством массой 23,363 грамма.

По данному факту органом дознания возбуждено уголовное дело.