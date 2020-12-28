Курган, 28 декабря, 2020, 10:10 — ИА Регнум. Под Курганом открылась новая лыжная база. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Пресс-служба губернатора Курганской области Новая лыжная база на Увале

Новая база предназначена для воспитания спортсменов-лыжников и биатлонистов, а также любителей активного зимнего отдыха. Возведено комфортное здание с раздевалками, местами для хранения и проката лыж и оружейной комнатой. Общая стоимость сооружения свыше 26 млн рублей. В течение 2021 года на новой трассе появится освещение и спортсмены смогут тренироваться и в тёмное время суток, отметил на открытии начальник регионального управления по физической культуре и спорту Александр Васильев.

Он напомнил, что ранее у курганских лыжников-биатлонистов не было собственной базы — для тренировок приходилось арендовать частный объект.

«С появлением собственной базы, конечно, качество тренировочного процесса повысится, мы сможем проводить кубки области, которые раньше проводили в районах», — отметил Васильев.

Новая лыжная база расположена в посёлке Увал. Она работает ежедневно с 9:00 до 18:00.