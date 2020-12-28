Стокгольм, 28 декабря, 2020, 10:21 — ИА Регнум. Министр юстиции Швеции Морган Йоханссон отрицает, что правительство Швеции заставило Google закрыть аккаунт оппозиционно настроенного телеканала SwebbTV на видеохостинге Youtube. Об этом сообщила газета Fria Tider.

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В канун Рождества администрация YouTube внезапно закрыла аккаунт SwebbTV и удалила сотни загруженных новостных роликов.

«В апреле 2018 года представители Google были вызваны на встречу с Морганом Йоханссоном, который оказал давление на компанию с целью ужесточения цензуры в отношении не нравившегося правительству и пропагандирующей либеральные ценности семье Бонниер политического контента», — говорится в статье.

В случае с SwebbTV министр Йоханссон категорически отрицает малейший намек на попытку влияния на администрацию видеохостинга.

«Это Youtube решает, что оставлять на своей платформе. Правительство никоим образом не пыталось повлиять на это или подвергнуть что-либо цензуре», — завил Йоханссон в письме к редакции газеты Dagens Nyheter.