Санкт-Петербург, 28 декабря, 2020, 09:39 — ИА Регнум. Комфортабельный скоростной пригородный электропоезд «Ласточка» в понедельник, 28 декабря, впервые отправится по маршруту Санкт-Петербург — Тихвин — Санкт-Петербург. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».

Дарья Драй ИА REGNUM Электропоезд «Ласточка»

«Ласточки» на данном участке будут курсировать составностью пять вагонов», — уточнили в пресс-службе.

По маршруту своего следования до древнего русского города Тихвин поезд будет делать остановки на станциях Мга, Волховстро-1, Куколь, Сорокино, Мыслино, Валя, Цвылево, Костринский.

Маршрут Санкт-Петербург — Тихвин станет тридцатым по счету для компании, эксплуатирующей «Ласточки» на Северо-Западе.