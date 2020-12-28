Москва, 28 декабря, 2020, 09:16 — ИА Регнум. В России из-за перехода школ на удалённую форму обучения весной 2020 года на фоне пандемии коронавирусной инфекции ученики катастрофически отстали по образовательным программам. О беспрецедентном провале в знаниях заявили свыше 53% родителей, принявших участие в исследовании, проведённом группой сервисов «Актион Образование».

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

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С этим мнением родителей школьников не согласны руководители учебных учреждений, пишет РБК. Почти половина (47%) опрошенных директоров школ заявили, что в этом году отставание школьников минимальное. При этом 22% опрошенных утверждают, что их ученики вообще не отстают от программы.

20% родителей среди проблем назвали неготовность учителей проводить занятия на «удалёнке». При этом большинство из респондентов (54%) считают, что причиной отставания их детей могло стать дистанционное обучение, введённое весной 2020 года. При почти 40% руководителе образовательных учреждений считают, что небольшое снижение результатов происходит после летних каникул ежегодно. С этим согласны лишь 11% опрошенных родителей.

Добавим, что в опросе участвовали свыше 3 тыс. человек из 65 регионов России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян заявил, что в России не смогли организовать дистанционное обучение на должном уровне. По его словам, дистанционное образование уступает по качеству обычному, и исправить это пока не удаётся.

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Напомним, в декабре президент РФ Владимир Путин заявил, что дистанционное обучение — «вынужденная мера» и что онлайн-образование никогда не заменит «прямого общения с преподавателем, с наставником». Комментируя эти высказывания, обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин подчеркнул, что пандемию стремятся использовать для слома традиционных форм общественной жизни, в частности традиционного образования, с этим необходимо продолжать бороться.